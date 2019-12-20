Врачу на Ямале предложили вакансию гардеробщицы

Жительнице Надыма (ЯНАО) в городском Центре занятости населения предложили работу гардеробщицы. Женщина выложила полученное направление на работу в местных пабликах "ВКонтакте".

По словам автора сообщения, ей не хочется никого обвинять и что-либо доказывать. Она, имея медицинское образование, более года стояла на учете в центре занятости населения.

И вот ей предложили вакансию гардеробщицы.

В Надымском центре занятости населения сообщили, что сотрудники действовали в соответствии с российским законодательством. Полученное направление не обязывает человека устраиваться на работу. Если человек не работал по специальности больше года, то ему предлагают другую работу. Также гражданин имеет право искать работу в другом населенном пункте, а таком случае есть программы, которые помогут ему в случае необходимости сменить место жительства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин требует повысить базовую ставку в зарплате врачей.