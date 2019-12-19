Путин: нужно изменить ставку оклада для врачей

В ходе большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин заявил о том, что нужно избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.

По словам президента, модель здравоохранения не нужно трогать. Путин отметил, что система здравоохранения развивается в целом удовлетворительно, но есть определенные проблемы. К числу таких проблем относится оплата труда врачей.

У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей - совсем другая

По словам президента, в первую очередь нужно избавиться от дифференциации, которая является несправедливой. Путин подчеркнул, что нужно изменить базовую ставку постоянного оклада.

Также должен быть единый подход к стимулирующим выплатам. Кроме того, должны быть сохранены все надбавки за работу в особых условиях.

Путин подчеркнул, что необходимо с ростом экономики повышать уровень зарплат в социальной сфере.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи и учителя требуют повысить зарплату.