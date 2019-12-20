Психиатры чаще других врачей превышают скорость - исследование

В США специалисты провели исследование с целью выяснить, как врачи разных специальностей ведут себя за рулем. Они опросили 5000 врачей. В контрольной группе было еще 19 639 человек других специальностей. Ученые выяснили, насколько медики дисциплинированные водители.

Кардиологи ездят на самых дорогих авто

В результате стало известно, что в США 40,9% кардиологов имеют шикарные машины. Дорогие машины редко можно увидеть у врачей "скорой", педиатров и хирургов.

Cредняя скорость вождения автомобиля выше всего у психиатров. А вот педиатры ездят медленнее всех.

На долю женщин-врачей, которые составляют треть медиков в США, приходится 18,5% штрафов.