В США специалисты провели исследование с целью выяснить, как врачи разных специальностей ведут себя за рулем. Они опросили 5000 врачей. В контрольной группе было еще 19 639 человек других специальностей. Ученые выяснили, насколько медики дисциплинированные водители.
В результате стало известно, что в США 40,9% кардиологов имеют шикарные машины. Дорогие машины редко можно увидеть у врачей "скорой", педиатров и хирургов.
Cредняя скорость вождения автомобиля выше всего у психиатров. А вот педиатры ездят медленнее всех.
На долю женщин-врачей, которые составляют треть медиков в США, приходится 18,5% штрафов.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.