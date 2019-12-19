Бразильские специалисты вырастили мини-печень из клеток крови

Ученым из Бразилии удалось вырастить функциональную ткань печени из клеток человеческой крови всего за 90 дней.

Выращенные клетки выступают в виде органоида, который может выполнять все функции печени.

Как ученые "растили" печень

Искусственный орган выращивали три месяца. На первом этапе специалисты перепрограммировали клетки крови в стволовые и объединили в клетки печени. На втором этапе клетки разграничили и напечатали на 3D-принтере. На третьем - клетки созревали в специально подготовленных условиях в течение 18 дней.

По словам ученых, основное преимущество данного процесса в том, что невозможен процесс отторжения печени, так как орган выращен из собственных клеток крови пациента.

В перспективе данная инновация поможет заменить трансплантацию органов. До этого момента ученым еще нужно будет провести большое количество опытов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские ученые совершили прорыв в выращивании органов.