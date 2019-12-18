Кардиолог предупредила об опасностях аномально теплой зимы для здоровья

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина сообщила, что аномально теплая зима может негативно отразиться на состоянии здоровья.

Специалист рассказала, что нужно делать, чтобы помочь своему организму справиться с необычными погодными условиями. По словам врача, климатические изменения тяжело переносят люди с гипертонией, астмой, а также те, у кого имеются болезни сердца и сосудов, дыхательной системы.

Это связано с тем, что меняется обмен веществ, происходит сбой биоритмов, ухудшается качества сна, развивается невроз и хроническая усталость. Иными словами, погодные условия влияют на нервную систему.

Врач рекомендует наладить режим сна и питания, а также больше времени проводить на улице.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что синоптики пообещали большинству регионов тепло и снег в январе.