Врач-кардиолог Наталья Нассибулина сообщила, что аномально теплая зима может негативно отразиться на состоянии здоровья.
Специалист рассказала, что нужно делать, чтобы помочь своему организму справиться с необычными погодными условиями. По словам врача, климатические изменения тяжело переносят люди с гипертонией, астмой, а также те, у кого имеются болезни сердца и сосудов, дыхательной системы.
Это связано с тем, что меняется обмен веществ, происходит сбой биоритмов, ухудшается качества сна, развивается невроз и хроническая усталость. Иными словами, погодные условия влияют на нервную систему.
Врач рекомендует наладить режим сна и питания, а также больше времени проводить на улице.
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