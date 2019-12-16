Гидрометцентр сделал прогноз на первый месяц наступающего года

Январь нового 2020 года будет теплым не по-зимнему, температура воздуха в большинстве регионов страны ожидается выше климатической нормы.

Об этом рассказала сегодня Людмила Паршина, завлабораторией Гидрометцентра РФ.

По словам синоптика, январских морозов могут не опасаться жители Центра страны, юга европейской части, Поволжья, севера Сибири, Хабаровского края, Амурской области, почти всего Урала, кроме Челябинской области, и запада Якутии. В столице же разница температуры января 2020-го от нормы будет небольшой: примерно 1 градус. А еще зима здесь будет щедра на снег.

Холодно, по прогнозам, будет в Ленинградской области, на большей части территории Красноярского и Алтайского краев, в Новосибирской и Кемеровской областях. Свирепые морозы, предположительно, придут в Магаданскую область и на Чукотский полуостров. Синоптики прогнозируют сильные холода на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. Переносить холод жителям этих регионов будет сложнее из-за того, что снегопадов там не ожидается.

Напомним, что зима будет теплой, синоптики Гидрометцентра предупреждали ранее.