37-летняя австралийка покрасила волосы и попала в больницу

37-летняя Джули Якуб из Австралии покрасила голову в домашних условиях и получила серьезные ожоги и отек. Женщина рассказала, что раньше она часто красила волосы в салонах красоты, но когда заметила, что у нее возникает аллергическая реакция, то перестала это делать.

Когда же снова решила покрасить волосы, то сначала не ощущала никакого дискомфорта и отправилась на работу. Коллега увидел на ее шее покраснение. Джули решила принять антигистаминный препарат, но он ей не помог.

Джули стало хуже, и она решила обратиться к врачу, который и выявил у нее серьезную аллергическую реакцию. Тогда он назначил ей стероидные препараты. Но они не дали никакого эффекта. Лицо Джули сильно отекло, она даже не могла открыть глаза.

Тогда женщина поехала в больницу: у нее были диагностированы ожоги и раны по всей голове.

Выяснилось, что организм Джули отреагировал так на пара-Фенилендиамин, который содержится в большинстве красок для волос. На лечение ей понадобилось три недели. Врачи посоветовали ей отказаться от процедуры окрашивания волос, так как следующие приступы могут быть сильнее.

Ранее "Правда.Ру" писала, что у окрашивающих волосы риск развития рака выше.