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Источник Правда.Ру

Может ли окрашивание волос привести к раку молочной железы?

Здоровье

Американские ученые из Национального института здоровья пришли к выводу, что у женщин, которые постоянно пользуются перманентными красками и химическими выпрямителями для волос, выше риск развития рака молочной железы.

Наталья Яковлева, врач дерматолог, трихолог, косметолог, в интервью "Правде.Ру" прокомментировала данный вывод.

- Так ли это? Правда ли это? 

- Ну, не знаю. Чтобы на этот вопрос ответить, нужно, во-первых, разобраться, что там за состав, что за производство, потому что те краски, которые выходят на рынок, проходят проверки и сертификацию. Может быть, там подпольная какая-то серия или какой-то состав, тогда такое возможно. Те краски, которые находятся на рынке, проходят сертификацию, проверку, поэтому такое маловероятно.

- Я думаю, это очередные какие-то страшилки. Волосы красить можно.

- Раньше были такие средства для окрашивания волос, как хна, народные средства?

- Они и сейчас есть. Некоторые продолжают ими пользоваться, потому что все-таки это растительные компоненты, они действительно оздоравливают саму структуру кожи и не наносят вред коже головы, даже укрепляют там волосистую луковицу. Единственное, что они забивают кутикулу волоса и, конечно, таких клиенток потом не любят брать парикмахеры на обслуживание, потому что очень тяжело потом этот пигмент вымывается.

- От него сложно избавиться?

- Да.

- А так все краски, которые находятся в магазинах, являются безопасными, так как они проходят проверки, так?

-Конечно, как и любая косметическая продукция. Опасные для здоровья краски для волос с какими-нибудь веществами могут выпустить только какие-нибудь подпольные организации. Это мое мнение.

- Вы — врач, поэтому вам стоит доверять. А вот обесцвечивание волос тоже никак на здоровье не может влиять?

- Ну, почему? Есть же индивидуальные реакции. У кого-то может быть повышенная реакция на химические вещества, входящие в состав краски, на сами красители.

- То есть может быть?

- Да, аллергические вот эти вещества. Также есть пациенты с обострениями на коже волосистой части головы, с воспалительными заболеваниями. Для окрашивания волос кожа головы должна быть здоровой, не проходить никакое лечение на данном этапе, ни наружными, ни внутренними средствами. В таком случае красить волосы можно. Если окрашивание выполняется профессионалами и соответствующими косметическими средствами по уходу, то все будет в порядке.  Кстати, я бы не советовала самостоятельно окрашивать волосы в домашних условиях.

- Почему?

- Потому что не всегда можно сделать это  грамотно, и подобрать себе краску, концентрацию. Мастер лучше видит состояние волос и проведет процедуру окрашивания более эффективно, что не всегда можно сделать в домашних условиях.

Темы женщина здоровье краска для волос рак молочной железы
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