Дерматолог: как безопасно пользоваться тестерами в магазинах косметики

Известно, что многие женщины перед тем, как приобрести декоративную косметику, тестируют ее, чтобы проверить, подойдет ли оттенок или текстура. Врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Горностаева рассказала, как можно пользоваться пробниками и тестерами, чтобы не возникло неприятных последствий.

По словам врач, любым тестером пользуется большое количество людей. У человека могут быть на коже трещины и ранки, у него могут быть вирусные инфекции. Соответственно, через косметику, которой он пользовался, можно заразиться вирусом герпеса, стафилококком, гепатитом и ВИЧ.

Если вам предстоит принять участие в мастер-классе по макияжу, нужно попросить визажиста наточить карандаши, чтобы снять слой, который соприкасался с кожей другого человека.

Что касается тестирования пудры или помады, то лучше их наносить на кожу руки или на бумагу. Врач считает, что идеально было бы запретить использование тестеров. Дерматолог советует не пользоваться открытой тушью для ресниц, так как так можно получить конъюктивит.