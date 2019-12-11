В Австралии разработали здоровую диету для любителей мяса

Специалисты рассказали, сколько мяса можно есть без вредна для организма.

Известно, что красное и жирное мясо вредно для здоровья, так как может привести к ожирению, развитию гипертонии, болезням сердца и ЖКТ.

Самым полезным считается средиземноморский рацион, в который входят овощи, бобовые, оливковое масло, умеренное количество рыбы и морепродуктов.

Но не все люди могут постоянно находиться на этой неделе. Например, жители Австралии традиционно потребляют много мяса.

Ученые из Австралии разработали"компромиссный" рацион питания. Они выяснили, что 250 граммов нежирной свинины в неделю не вредят здоровью. Ученые протестировали этот вариант диеты на 35 участника эксперимента в возрасте от 45 до 80 лет с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Участников разделили на две группы: участники первой группы находились на правильной диете, а участники второй группы — придерживались диеты со свининой.

Через 24 недели ученые подвели итоги и выяснилось, что любители свинины физически и психологически чувствовали себя лучше. Также они лучше справились с когнитивными тестами.