Открытие: у детей родителей с депрессией разные структуры мозга

Американские ученые выявили, что дети, родители которых страдают депрессией, имеют разные структуры мозга. Признаки расстройства могут возникнуть уже в подростковом возрасте.

Ученые обследовали 7000 детей и их родителей и проанализировали изображения мозга. В результате ученые пришли к выводу, что около трети детей в силу плохой наследственности попали в группу риска.

Так, у некоторых детей был выявлен уменьшенный размер путамена, отвечающего за мотивацию, удовольствие и вознаграждение.

По мнению специалистов, им удалось выявить новый фактор, который может спровоцировать развитие депрессивных расстройств в период взросления.

Также ученые отметили, что в предыдущих исследованиях меньшие объемы путамена также были связаны со сниженной способностью испытывать удовольствие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как свети до минимума депрессию после родов.