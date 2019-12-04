Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок

Эколог Антон Ястребцев рассказал, почему пешие прогулки опасны для здоровья.

По мнению эксперта, прогулки пешком не всегда положительно влияют на здоровье.

Эксперт пояснил, что в крупных городах очень много машин, а люди, гуляя вдоль дорог, дышат большим количеством вредных веществ. Таким образом, пыль, сажа, тяжелые металлы поглощаются легкими и оседают там.

В процессе ходьбы учащается сердцебиение, дыхание.

Специалист отметил, что пешие прогулки лучше всего совершать в парках и скверах, подальше от дорог, или около рек. Зимой пыли на дорогах меньше, но в воздухе все равно присутствуют вредные вещества, так как нет природных фильтров, таких как листья деревьев и травяные растения.