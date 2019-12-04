Эколог Антон Ястребцев рассказал, почему пешие прогулки опасны для здоровья.
По мнению эксперта, прогулки пешком не всегда положительно влияют на здоровье.
Эксперт пояснил, что в крупных городах очень много машин, а люди, гуляя вдоль дорог, дышат большим количеством вредных веществ. Таким образом, пыль, сажа, тяжелые металлы поглощаются легкими и оседают там.
В процессе ходьбы учащается сердцебиение, дыхание.
Специалист отметил, что пешие прогулки лучше всего совершать в парках и скверах, подальше от дорог, или около рек. Зимой пыли на дорогах меньше, но в воздухе все равно присутствуют вредные вещества, так как нет природных фильтров, таких как листья деревьев и травяные растения.
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