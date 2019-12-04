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Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок

Здоровье

Эколог Антон Ястребцев рассказал, почему пешие прогулки опасны для здоровья. 

По мнению эксперта, прогулки пешком не всегда положительно влияют на здоровье.

Эксперт пояснил, что в крупных городах очень много машин, а люди, гуляя вдоль дорог, дышат большим количеством вредных веществ. Таким образом, пыль, сажа, тяжелые металлы поглощаются легкими и оседают там.

В процессе ходьбы учащается сердцебиение, дыхание. 

Специалист отметил, что пешие прогулки лучше всего совершать в парках и скверах, подальше от дорог, или около рек. Зимой пыли на дорогах меньше, но в воздухе все равно присутствуют вредные вещества, так как нет природных фильтров, таких как листья деревьев и травяные растения.

экология здоровье пешие прогулки
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