Специалисты из Южной Корей рассказали о пользе чистки зубов для сердца

Ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что человеку, чтобы быть здоровым, нужно чистить зубы три раза в день, а не два. По мнению южнокорейских специалистов, чистка зубов три раза в день сокращает количество вредных бактерий в полости рта и снижает риск сердечной недостаточности на 12%.

Также данная гигиеническая процедура способствует уменьшению вероятности развития мерцательной аритмии. Ученые считают, что частые чистки зубов сокращают количество бактерий между зубами и деснами, что не дает им проникнуть в кровоток.

Специалисты исследовали связь между гигиеной полости рта и болезнями сердца у 161 000 человек в возрасте от 40 до 79 лет. Все они прошли первый медосмотр в 2003-2004 годах. Спустя 10 лет они прошли второй осмотр, в результате ученые выявили у 5% человек признаки мерцательной аритмии и сердечной недостаточности.

Стоит отметить, что в процессе других исследований также было доказано, что плохая гигиена полости рта приводит к тому, что в кровь попадают бактерии и в результате начинаются воспалительные процессы в организме, которые, в свою очередь, повышают риск развития сердечных заболеваний.