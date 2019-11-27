Врач-диетолог рассказала, кому нельзя пить чай

Эксперты считают, что для многих людей чай может быть вреден. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что употребление чая рекомендуется ограничить людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Она сообщила, что чай может стать причиной изжоги и раздражения слизистых пищеварительного тракта. Учитывая это свойство чая его рекомендуется принимать с осторожностью употреблять при повышенной кислотности желудка.

Заваренный чай не стоит пить людям, у которых гипертония или атеросклероз, так как чай содержит кофеин. Также в данном напитке содержится танин, который активизирует мозговую деятельность и может стать причиной бессонницы.

Частое употребление зеленого чая может привести к образованию камней в почках, так как этот напиток содержит большое количество солей щавелевой кислоты.

Врач рекомендует не пить чай с молоком людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником, так как молоко может вызвать брожжение в желудке. Аллергикам стоит внимательнее относиться к выбору травяных напитков.