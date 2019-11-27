Диетологи назвали самый эффективный фрукт в борьбе с жиром в области живота. По информации портала "Актуальные новости", наиболее жиросжигательным эффектом обладает индийский крыжовник. Также его называют "эмблика" и "амла".
Основное действие индийского крыжовника - улучшение состояние печени. Также фрукт нормализует уровень холестерина в организме. В целом индийский крыжовник улучшает работу внутренних органов брюшной полости и выводит лишнюю воду из организма.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.