Определен фрукт, избавляющий от жира на животе

Диетологи назвали самый эффективный фрукт в борьбе с жиром в области живота. По информации портала "Актуальные новости", наиболее жиросжигательным эффектом обладает индийский крыжовник. Также его называют "эмблика" и "амла".

Основное действие индийского крыжовника - улучшение состояние печени. Также фрукт нормализует уровень холестерина в организме. В целом индийский крыжовник улучшает работу внутренних органов брюшной полости и выводит лишнюю воду из организма.