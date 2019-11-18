Врачи: чипсы и полуфабрикаты могут привести к депрессии у женщин

Американские ученые пришли к выводу, что фастфуд, полуфабрикаты и другие не очень полезные продукты питания могут спровоцировать развитие депрессии у женщин.

Специалисты из Гарвардского университета снова рассмотрели связь между питанием и здоровьем (физическим и психическим). Ученые решили выяснить, как некачественное питание влияет на развитие депрессии у женщин. Они выяснили,что вредные продукты питания могут быть одним из ключевых факторов депрессии.

Исследователи сообщили, что женщины, у которых есть какие-либо проблемы, что заедают свои проблемы различными вредными продуктами. Конечно, вредные продукты отрицательно влияют на здоровье: набираются лишние килограммы, появляются косметические проблемы и т.д.

Это все провоцирует депрессию, особенно у женщин, ментальное состояние которых больше сильнее, чем у мужчин, привязано к их внешности.

Фастфуд, полуфабрикаты и продукты со слишком высоким содержанием углеводов и жиров, а также такие изделия, как чипсы — все это при постоянном употреблении может вредит любому организму. Если же речь идет о здоровье женщины, то она может получить ожирение, косметические проблемы и депрессию.

Мужчины также не застрахованы от такого исхода.

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