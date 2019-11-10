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Генетики пояснили, почему раньше у человека был "иммунитет" к раку

Здоровье print

Ученые приходят к выводу, что в древности рак был очень редким заболеванием. Согласно статистике, количество заболеваний раком в современном мире растет. Также увеличивается и количество смертей от этого недуга.

За 2018 год во всем мире заболели раком около 17 миллионов человека. Ещё 9,6 миллионов погибли от онкозаболеваний в течение года. Исследователи находят останки древних людей, которые миллионы лет назад также умерли от рака, однако количество таких находок очень малое. Например, ученым удалось обнаружить опухоль у австралопитека, жившего два миллиона лет назад.

Злокачественные образования нашли и в останках гоминида, жившего 1,8 миллиона лет назад. Рак был обнаружен у древнеегипетской мумии египтянина, который жил в эпоху Птолемеев (IV-I век до н.э.)

Ученые считают, что причиной развития опухоли у современного человека является его образ жизни. В частности, исследователи обвиняют в распространении рака загрязненную окружающую среду, неправильно питание и образ жизни.

Темы рак ученые история древность онкология заболевание
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