Елена Малышева назвала три препарата "от старости"

Малышева рассказала, что врачи выделили несколько препаратов, которые способны замедлить процессы старения и являются хорошим способом профилактики преждевременной смерти.

К числу таких лекарств относится аспирин. Прием этого препарата после 50 лет предотвращает агрегацию и "склеивание" тромбоцитов, которые приводят к образованию тромбов в сосудах, что является причиной инфарктов и инсультов.

Ведущая отметила, что принимать нужно "сердечный" аспирин с содержанием действующего вещества в пределах 100 мг в день (оптимально 75-80 мг). Кроме того, после 50 лет она советует принимать препараты для профилактики повышенного давления — ингибиторы АПФ, так как они помогают поддерживать сосуды в хорошем состоянии.

По статистике, отметила телеведущая, ежедневный прием этих препаратов продлевает жизнь на 30%. Также людям старше 50 лет нужно принимать статины, которые снижают вырабатываемый печенью холестерин.

Фото: twitter.com

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