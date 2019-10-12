Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева рассказала о том, что использование туалетной бумаги может быть опасным для организма. По ее словам, туалетная бумага способна травмировать слизистую оболочку, а также вызывать образование анальных трещин, которые могут перестать в нагноения и воспаления.

Малышева рекомендовала отказаться от использования туалетной бумаги и мыться после каждого похода в туалет. Она утверждает, что так нужно поступать в особенности женщинам, поскольку это снизит вероятность заболеть циститом.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала совет Елены Малышевой для тех, кто хочет быстро похудеть. Она напомнила о существовании графика набора веса, через который проходят все женщины на таких этапах, как роды и климакс. Расход энергии уменьшается вместе с уровнем снижающих голод гормонов, при этом растут гормоны стресса и аппетита. В итоге женщина ест больше, чем надо.

Пустить процесс в обратном направлении можно, по словам Малышевой, в течение двух недель. Питание при этом должно быть дробным, 3-4 раза в день с калорийностью примерно 1,2 тысячи килокалорий. Также телеведущая советует при этом больше двигаться.

Читайте также:

Малышева рассказала, как спаслась от рака с помощью обследования