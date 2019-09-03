Об особенностях прибавки веса у женщин и о том, как с этим бороться, рассказала на мероприятии проекта "Здоровая Москва" врач и телеведущая Елена Малышева.
Она напомнила о существовании графика набора веса, через который проходят все женщины на таких этапах, как роды и климакс. Расход энергии уменьшается вместе с уровнем снижающих голод гормонов, при этом растут гормоны стресса и аппетита. В итоге женщина ест больше, чем надо.
Пустить процесс в обратном направлении можно, по словам Малышевой, в течение двух недель. Питание при этом должно быть дробным, 3-4 раза в день с калорийностью примерно 1,2 тысячи килокалорий. Также телеведущая советует при этом больше двигаться.
Ранее Елена Малышева пригрозила мошенникам, которые обманывают людей о ее методике похудения, "страшной божьей карой".
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