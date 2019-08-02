Малышева рассказала, как спаслась от рака с помощью обследования

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, как смогла спастись от рака благодаря своевременному медицинскому обследованию.

На своей странице в Instagram она написала, что три года назад врач выявил у нее предраковый полип толстого кишечника, а затем удалил. С тех пор она проходит обследование раз в три года, чтобы "не дать раку никаких шансов".

По словам телеведущей, рак не имеет выраженных симптомов, а их появление говорит лишь о том, что само заболевание "зашло слишком далеко". Она призвала регулярно проходит обследования после 50 лет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что ученые создали аппарат, который определит рак по дыханию. Он был сконструирован исследователями университета "Технион" в Хайфе. Аппарат позволяет выявить не различимые обычными методами маркеры рака и 16 других заболеваний, всего лишь анализируя дыхание пациента.

Среди заболеваний, которые удалось выявить таким необычным образом, восемь видов рака, болезнь Крона, болезнь Паркинсона, легочная гипертензия и некоторые другие тяжелые болезни.