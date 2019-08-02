Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, как смогла спастись от рака благодаря своевременному медицинскому обследованию.
На своей странице в Instagram она написала, что три года назад врач выявил у нее предраковый полип толстого кишечника, а затем удалил. С тех пор она проходит обследование раз в три года, чтобы "не дать раку никаких шансов".
По словам телеведущей, рак не имеет выраженных симптомов, а их появление говорит лишь о том, что само заболевание "зашло слишком далеко". Она призвала регулярно проходит обследования после 50 лет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что ученые создали аппарат, который определит рак по дыханию. Он был сконструирован исследователями университета "Технион" в Хайфе. Аппарат позволяет выявить не различимые обычными методами маркеры рака и 16 других заболеваний, всего лишь анализируя дыхание пациента.
Среди заболеваний, которые удалось выявить таким необычным образом, восемь видов рака, болезнь Крона, болезнь Паркинсона, легочная гипертензия и некоторые другие тяжелые болезни.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.