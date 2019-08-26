Россияне должны больше знать о пользе йодированной соли для здоровья, заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
По его словам, для достижения этой цели надо вести общероссийскую пропаганду через радио, телевидение и т.п.
В нашей стране йодированную соль употребляют менее 30% жителей. Для РФ является актуальной проблема заболеваний, связанных с дефицитом йода. Ежегодно в помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с болезнями щитовидной железы.
Чтобы улучшить ситуацию, Минздрав разработал законопроект, согласно которому с 2020 года будет введено всеобщее йодирование поваренной соли и применение ее в продуктах. Планируется сделать обязательным ее использование при производстве хлебобулочных изделий.
Рошаль считает, что документ нужно принимать как можно скорее.
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