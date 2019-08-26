В России мужчины в среднем живут на 9,9 года меньше, чем женщины

Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России, по данным за первое полугодие, составляет 9,9 года. Об этом сегодня заявила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, женщины в среднем живут 78,5 года, мужчины - 68,6 года.

"Мы закончили 2018 год с показателями 72,9 лет", - сказала министр. По результатам первого полугодия удалось увеличить продолжительность жизни на 0,8 года, сейчас она 73,7.

Минздрав проанализировал сведения о странах, в которых этот показатель 78 и более лет. "Самые большие различия между нами приходятся на возраст от 25 до 45 лет", - отметила его глава.

Есть формула, по которой рассчитывается предотвратимая смертность в стране. В РФ предотвратимыми являются более 40%. Примерно 17% из них - предупреждаемые, то есть благодаря профилактике развития болезни можно избежать.

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