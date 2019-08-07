Избыток глубинного жира в организме является ключевым фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Об этом сообщает научное издание Medicalxpress.
К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея в Великобритании.
Отложения, указывают британские исследователи, пагубно влияют на жизненно важные органы человеческого организма. Со временем, поясняют они, жировые отложения появляются в печени, сердце, поджелудочной железе и, например, мышцах.
Избыток глубинного жира негативно влияет на обмен веществ. В связи с этим и повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, передает результаты исследований ученых из Британии издание Medicalxpress.
Ранее Medicalxpress сообщало, что инфаркт и инсульт являются самыми распространенными причинами преждевременной смерти.
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