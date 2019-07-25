Медики: боль в животе - скрытый признак миомы

Доктор Крис Стил рассказал журналистам о главных признаках развития миомы - доброкачественной опухоли матки. По словам врача, при развития раковых клеток наблюдается боль в животе.

Немедленно следует обращаться к медикам, если боль в животе сопровождается тяжестью в пояснице, а также проблемами со стулом. Врач пояснил, что наиболее подвержены риску возникновения миомы женщины в возрасте от 30 до 35 лет.

"Даже после удаления миома может проявиться еще раз, но только в том случае, если половое созревание женщины завершилось до 11-летнего возраста. Это происходит из-за того, что женщина дольше подвергается воздействию эстрогена", - пояснил Стил.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как эффективно лечить миому. Число диагностированных случаев миомы матки составляет 12-25% от общего количества гинекологических заболеваний. Неутешительная статистика ставит эту патологию на лидирующие позиции среди болезней женских репродуктивных органов. Наиболее часто миома матки встречается у женщин после 40. Однако в настоящее время болезнь «молодеет». Утешает лишь то, что и медицина не стоит на месте. Так, в последнее время появились новые эффективные методы борьбы с болезнью.

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