Американские ученые: горячая ванна перед сном поможет быстрее уснуть

Горячая ванна поможет быстрее уснуть и хорошо выспаться. К такому выводу пришли специалисты Техасского университета, проведя более пяти тысяч экспериментов.

Как уточняет портал MedicalXpress, ванну следует принимать за 1-2 часа до сна. Наиболее оптимальная температура воды составляет 40-42 градуса по Цельсию. По словам исследователей, прием ванны помогает уснуть на 10 минут быстрее обычного.

Специалисты подчеркивают, что горячая ванна позволяет изменить цикл сна. За час до обычного времени сна температура тела человека немного понижается, а ближе к утру начинает увеличиваться, - это своеобразный биологический будильник.

Теплая ванна улучшают циркуляцию крови в ногах и руках, тело эффективнее избавляется от лишнего тепла, а человек засыпает быстрее и крепче.

Ранее ученые из Йельского университета пришли к выводу, что горячая ванна с пеной помогает не только расслабиться после тяжелого дня, но и способствует избавлению от чувства одиночества.