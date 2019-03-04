Американские врачи: помидоры эффективны против развития рака

Ученые считают, что томаты могут снизить риск развития онкологических заболеваний.
Об этом сообщают специалисты из университета Тафтса, что в Соединенных Штатах Америки. О любопытном открытии американских ученых сообщает медицинское издание MedicalXpress.
Эффективность томатов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, объясняют ученые, обусловлена высоким содержанием в них ликопина — каротиноидного пигмента.
Столь полезное свойство обыкновенных помидор американские ученые выявили с помощью подопытных мышей. Так, специалисты из университета Тафтса ввели канцероген, который вызвал у грызунов образование злокачественной опухоли. Затем ученые кормили мышей пищей с обильным содержанием жиров. При этом одной группе грызунов специалисты давали томатный порошок.
Так, в ходе эксперимента выяснилось, что ликопин способствовал развитию полезной микрофлоры, которая предотвращала чрезмерный рост бактерий, способствующих развитию опухолей.
Примечательно, что, по словам экспертов, томатный порошок более эффективен, чем ликопин в отдельности. Дело в том, поясняют специалисты, что в томатах содержится огромное количество других полезных веществ и соединений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили список самых опасных медицинских процедур. Так, оказалось, что, например, к отбеливанию зубов, пилингу и лазерной коррекции зрения стоит относиться крайне и крайне осторожно.
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