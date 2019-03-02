Врачи: пилинг и отбеливание зубов – одни из самых опасных медицинских процедур

Подавляющее большинство медицинских процедур, заявляют врачи, имеют широкий перечень противопоказаний. Несоблюдение этих противопоказаний, отмечают специалисты, грозит серьезными последствиями для здоровья.
Так, например, пилинг — отшелушивание верхнего слоя кожи — крайне противопоказан женщинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и опухолями. Примечательно, что не желательно пользоваться этой услугой беременным женщинам и кормящим матерям, а также тем, кто посещает солярий.
Не всем, отмечают медики, доступна и процедура отбеливания зубов. Отказаться от этой процедуры стоит тем, кто носит скобы, имеет пломбы, страдает гиперчувствительностью или же клаустрофобией. Беременным женщинам, предупреждают врачи, также стоит повременить с отбеливанием зубов.
Рассказали специалисты и об опасности лазерной коррекции зрения. Так, по словам врачей, прибегать к данной медицинской процедуре стоит лишь совершеннолетним — делать лазерную коррекцию детям до 18 лет крайне не рекомендуется. Кроме того, не стоит пользоваться услугой лазерной коррекции зрения тем, кто страдает от любых проблем с глазами — от глаукомы до синдрома "сухого глаза".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Дальнего Востока задержала предприимчивых и хитрых злоумышленников. Преступники создали сеть клиник, в которых "лечили" доверчивых пенсионеров от несуществующих болезней. Согласно предварительным оценкам, обманутые пожилые люди отдали мошенникам несколько десятков миллионов рублей.
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