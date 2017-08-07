У матери-вегетарианки забрали истощенную полуторагодовалую дочь

В Ставропольском крае врачи подняли тревогу из-за дочери матери-вегетарианки. Они обратились в органы опеки, которые приняли решение забрать ребенка у матери.

Малыша оставили умирать на морозе

46-летняя жительница Кисловодска является матерью двоих детей. Ее дочь, которой год и семь месяцев, попала в больницу и находится в тяжелом состоянии.

Вес ребенка составляет 6 кг. Мать не давала девочке мяса. Женщина не замечала никаких проблем в развитии ребенка. Она просто считала, что дочка "худенькая".

Врачи обнаружили у ребенка атрофию мышц и анемию

Медики были вынуждены обратиться в опеку, заявив, что есть угроза жизни и здоровью ребенка. Также они сообщили, что мать не приводила ребенка к врачу.

"Мать препятствовала осуществлению лечения ребенка", — утверждают в администрации Кисловодска.

Органы опеки приняли решение забрать девочку. По словам женщины, ей месяц не разрешают видеть ребенка.

По словам врачей им удалось вывести ребенка из того ужасающего состояния, в котором он находился, но нужно еще продолжать лечение.

В Екатеринбурге родители истощили годовалую дочь вегетарианством

В 2017 году "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге в больницу попала годовалая девочка в состоянии истощения из-за белкового голодания. Ребенок находится на лечении вторую неделю, у нее диагностировали при поступлении отеки и выраженную слабость, сообщает E1. RU.

Гемоглобин у девочки едва превышал показатель 40, и ей даже потребовалось переливание крови. Сейчас в больнице с малышкой находится ее отец. Мать, как считают журналисты, является строгой вегетарианкой. Это и могло сказаться на питании ребенка.

Также "Правда.Ру" сообщала, что прокуратура Магаданской области внесла два протеста и представление мэру Магадана Юрию Гришану в связи с назначением 11-летнему ребенку двух опекунов без учета мнения несовершеннолетнего.

Мальчик рассказал, что приемная мама кормит его мало и плохо, наказывает за съеденное без спроса и дает таблетки, от которых его рвет. Врачи обратились к уполномоченному по правам ребенке Анне Кузнецовой, которая лично пообщалась с мальчиком. А после этого направила запрос в прокуратуру Магадана с просьбой провести проверку работу органов опеки по контролю за условиями жизни ребенка и его опекунов.