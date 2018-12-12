В Китае врачи спасли мужчину, пронзенного десятью металлическими кольями

В Китае, на фарфоровом заводе в результате поломки одного из автоматических механизмов на одного из сотрудников упала роботизированная рука с десятью острыми стальными "кольями". Пострадавшим оказался 49-летний мужчина по фамилии Чжоу, который работал в тот день в ночную смену.

Колья насквозь пронзили мужчину, пробив торс, руку и по касательной слегка задев одну ногу. К счастью, ни один их жизненно важных органов не был задет, благодаря чему Чжоу остался жив. Мужчина был доставлен в больницу.

Длина каждого кола составляла 30 см, четыре из них вошли в правую руку, один пронзил правое плечо, другой пробил грудь, а еще четыре вошли в левую руку.

Как сообщил хирург Ву Панг Фен, из-за того, что так как колья были металлическими, то врачи не могли сделать рентген, поэтому медикам нужно было работать вслепую.

Как сообщает сайт medpulse.ru, самым сложным моментом было извлечение кола, который пронзил грудь мужчины. Кол прошел в паре миллиметров от нервного узла и крупного кровеносного сосуда, поэтому здесь нужно было действовать очень осторожно - малейший промах мог привести к смерти пациента.

Операцию проводили десять врачей и медсестер. Одни изымали копья из тела пациента, другие обрабатывали раны. Операция шла до утра и продолжалась в течение следующего дня с привлечением кардиохирурга и специалиста по микрохирургии рук.

Сейчас состояние пациента стабильное.

Фото: Paranormal-news.ru

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