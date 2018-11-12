Медики предупредили о губительности поздних ужинов

Мало кто будет спорить с тем фактом, что правильное питание — залог здорового образа жизни. Перекусы, фастфуд, полуфабрикаты, мучное и сладкое это все, конечно, очень вкусно, но тем, кто следит за своим самочувствием и здоровьем, лучше быть с подобными продуктами как можно более осторожными.

Ученые предупреждают и об опасности ночных перекусов. Любители поесть в темное время суток могут таким образом заработать себе болезни сердечно-сосудистой системы, утверждают исследователи. Но и это еще не все, предупреждает медики — фанатам поздних перекусов грозит повышенное артериальное давление и повышенный уровень сахара в крови.

Ученые также постарались объяснить, почему именно так опасно есть в позднее время суток. Дело в том, говорят они, что это влечет за собой нарушение биологических ритмов человека. А правильный и выверенный режим дня, резюмируют исследователи, является залогом отличного самочувствия и крепкого здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, сколь полезен самый обыкновенный кефир. Так, поделились медики, популярный кисломолочный продукт может не только снизить уровень холестерина в организме и на долгое время забыть о чувстве голода, но и в буквальном смысле продлить жизнь.

Фото: Fotodom. ru

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