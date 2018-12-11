Ученые из Томска внедряют новый метод МРТ мозга

Томские ученые разработали и в настоящее время внедряют в клиническую практику, новый МРТ-метод мозга, сообщает pora.ru. За его основу берется подсчет миелина - вещества, образующего миелиновую оболочку нервных волокон, - в разных структурах мозга. Такое известное заболевание, как рассеянный склероз - результат разрушения миелиновых оболочек головного мозга.

Сначала новый метод МРТ был опробован на лабораторных животных. Подбирались специальные условия, воздействующие на разрушение миелина у грызунов. Затем количество миелина на срезах мозга сравнивалось с полученными результатами МРТ-исследований.

Сегодня ученые ТГУ, НИИ онкологии и Сибирского государственного медицинского университета планируют применять новый метод к пациентам, страдающим рассеянным склерозом. А конечная цель сибирских исследователей - повсеместное использование МРТ-метода в клинической практике.

Фото: sib-science.info

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