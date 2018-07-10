Францию поразил вирус-убийца. Что нужно знать

Во Франции зафиксирован первый случай, когда человека поразил вирус Усуту. Об этом россиян предупредил Роспотребнадзор и призвал принять к сведению информацию, планируя посещение страны.
Заразившийся находится в клинике INSERM, сообщает Национальный института здоровья и медицинских исследований Франции. У больного поражен лицевой нерв, лечение уже началось.
Усуту переносят комары от зараженных птиц, вирус "нападает" на нервную систему. Первый раз его диагностировали в 1959 году, тогда от него страдали воробьи, черные дрозды и малиновки. Во Франции человек пострадал впервые, хотя ранее 10 человек пострадали в Италии и 3 — в Хорватии. Экспертами не выявлено случаев передачи вируса от человека к человеку.
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