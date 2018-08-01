Василий Березуцкий рассказал о подорванном футболом здоровье

Совсем недавно стало известно о том, что легендарные защитники российской национальной сборной по футболу и клуба "ЦСКА" братья Березуцкие завершили карьеру. За столичный клуб они отыграли 15 лет. Сразу после окончания карьеры Василий Березуцкий рассказал, что профессиональный спорт и здоровье — понятия несовместимые.

Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, есть определенные показатели крови, которые у них с братом на протяжении нескольких лет были серьезно завышены. Василий признался, что это не мешает выходить на поле, но на здоровье сказывается серьезно. Также именитый защитник рассказал о том понятии, как креатинкиназа — она показывает, насколько организм спортсмена способен выдерживать определенную нагрузку. По словам Березуцкого, у него эти показатели подскакивали до полутора тысяч, в то время как нормой считаются показатели в районе двух-трех сотен. Он признается, что с каждым годом выдерживать нагрузки было все тяжелее и тяжелее.

Профессиональный спорт серьезно бьет по организму, заявляет Василий Березуцкий. По его словам, чем дольше играешь, тем больше шансов стать настоящим инвалидом. Футболисты, по словам Березуцкого, калечат свое здоровье. В таком состоянии, считает он, невозможно было помочь чем-либо ни сборной, ни клубу.

Братья Березуцкие начинали свою профессиональную карьеру в "Торпедо", затем близнецы перебрались в столичный футбольный клуб "ЦСКА". Шесть раз они становились чемпионами страны, семь раз выигрывали Кубок России, еще шесть раз — Суперкубок. Вместе со сборной России по футболу в 2008 году завоевали бронзу чемпионата Европы.

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