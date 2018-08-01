Ученые объяснили, почему женщинам не стоит играть в футбол

Футбол представляет для женщин большую, чем для мужчин, опасность для здоровья. Обязательный элемент игры - удар головой - вызывает у женщин гораздо больше сотрясений, а их последствия в пять раз более серьезны, чем у мужчин, передают ученые в журнале Radiology.
"Врачи и ученые давно заметили, что женщины гораздо хуже переносят травмы головы, чем мужчины. Многие считали, что это связано с тем, что они чаще рассказывали о подобных проблемах, чем представители сильного пола. Мы изучили реальные изменения в структуре мозга, и подтвердили, что футболистки действительно больше страдают от сотрясений", - сказал Майкл Липтон из Медицинского колледжа Эйштейна в Нью-Йорке (США).
Сотрясение мозга - самый популярный вид травмы в командных видах спорта. Как правило, травма не влияет на интеллект и память, но приводит к сильнейшим мигреням и другим проблемам, из-за которых спортсмены вынуждены покинуть спорт.
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