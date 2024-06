Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок

Колорадский жук — настоящий бич для картофелеводов и любителей выращивать картофель на приусадебных участках. Эти прожорливые насекомые могут за короткое время полностью уничтожить посадки, нанося огромный ущерб урожаю. Но есть натуральный и эффективный способ борьбы с ними — с помощью простого горчичного порошка.

Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International