Чеснок будет с кулак: рассказываем, как его вырастить

Делимся советами выращивания чеснока

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок не только добавляет вкус и аромат в наши блюда, но и обладает множеством целебных свойств. Однако, многие садоводы сталкиваются с проблемой мелкого размера чеснока, который не соответствует ожиданиям. В этой статье мы расскажем о том, как вырастить чеснок размером с кулак и получить максимальный урожай.

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Существует множество различных сортов чеснока, но не все из них подходят для выращивания больших головок. Наиболее подходящими для этой цели являются сорта среднего и крупного размера, такие как "Голубой китайский", "Белый гигант" или "Красный гигант". Они имеют большие головки и хорошо развитые зубчики, что позволяет получить крупный и сочный чеснок.

Ещё одним важным фактором является подготовка почвы. Чеснок любит рыхлую и плодородную почву, поэтому перед посадкой необходимо хорошо прополоть и пропустить через грядки мотыгой. Также рекомендуется добавить в почву компост или перегноя для обеспечения необходимых питательных веществ.

После подготовки почвы можно приступать к посадке чеснока. Оптимальное время для этого — осенью, за 2-3 недели до наступления постоянных заморозков. Разделите головку чеснока на зубчики и посадите их на глубину около 5 см, соблюдая расстояние между растениями около 10 см. Затем засыпьте грядки слоем мульчи, который поможет сохранить влагу и защитить растения от морозов.

Весной, когда почва прогреется и появятся первые побеги, необходимо провести подкормку чеснока. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как птичий помет или компост. Также рекомендуется регулярно поливать растения, особенно в период формирования головок.

Важным моментом в выращивании крупного чеснока является удаление цветоносов. Когда на растениях появятся цветоносы, необходимо их срезать, чтобы все питательные вещества направлялись на развитие головок.