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Говорим о поливе лука и чеснока, чтобы он рос крепким и здоровым

Как правильно поливать лук и чеснок

1:12
Садоводство » Советы

Для того, чтобы лук и чеснок росли крепкими и здоровыми, необходимо правильно поливать их. Во-первых, следует помнить, что эти растения любят влажную почву, но не переносят застоя воды. Поэтому не стоит поливать их слишком часто, достаточно 1-2 раза в неделю в зависимости от погодных условий.

Как правильно поливать лук и чеснок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Важно учитывать время полива. Лучше всего поливать лук и чеснок вечером или утром, когда солнце не так активно и вода не будет испаряться слишком быстро. Также стоит избегать полива в жаркие часы дня, чтобы не повредить листья растений.

Третий важный момент - это качество воды. Лук и чеснок предпочитают мягкую воду, поэтому если у вас вода из-под крана слишком жесткая, лучше использовать дождевую или отстоянную воду. Также можно добавить немного удобрений для луковых культур в воду для полива.

Наконец, не забывайте следить за состоянием почвы вокруг растений. Если она становится слишком сухой, можно полить лук и чеснок немного чаще. Но при этом не переусердствуйте, чтобы не вызвать гниение корней.

Правильный полив лука
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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