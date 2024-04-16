Дыня будет себя чувствовать не только комфортно, но и давать хороший урожай

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Рассказываем где лучше всего сажать дыню

1:54
Садоводство » Плодовые

Дыни — это одни из самых популярных и любимых среди садоводов культур. Их сочный и сладкий вкус, а также полезные свойства делают их незаменимым продуктом на нашем столе. Но чтобы получить хороший урожай дынь, необходимо правильно выбрать место для их посадки на огороде.

Рассказываем где лучше всего сажать дыню
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дыни любят яркий солнечный свет, поэтому идеальным местом для их посадки будет открытая и хорошо освещенная площадка. Не стоит сажать дыни в тени деревьев или зданий, так как это может негативно сказаться на их росте и развитии.

Также важно учитывать состав почвы. Дыни предпочитают рыхлую и плодородную почву с хорошей воздухопроницаемостью. Поэтому перед посадкой рекомендуется подготовить грядки, добавив в почву компост или перегной. Также можно использовать специальные удобрения для дынь, которые содержат необходимые для растения питательные вещества.

Еще одним важным фактором при выборе места для дынь является защита от ветра. Сильные порывы ветра могут повредить растения и уменьшить урожайность. Поэтому рекомендуется выбирать место, защищенное от ветра, например, у стены здания или забора.

Также стоит учитывать соседство с другими культурами. Дыни хорошо соседствуют с кукурузой, огурцами, тыквой и бобовыми. Но не стоит сажать их рядом с картофелем, помидорами или капустой, так как эти растения могут конкурировать за питательные вещества и влагу.

Наконец, не забывайте о правильной посадке дынь. Растения следует высаживать на грядки с расстоянием 1-1,5 метра между растениями и 2-3 метра между рядами. Также рекомендуется установить опоры для поддержки плодов, чтобы они не лежали на земле и не гнили.

Как вырастить рассаду дыни
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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