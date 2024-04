Обязательно подкормите крыжовник перед цветением: вот что важно внести

Перед цветением важно провести подкормку крыжовника. Рекомендуется делать это за 10 дней до начала цветения, чтобы стимулировать образование ягод. В это время кусты активно поглощают фосфор, калий и бор. Поэтому используйте монофосфат калия или монокалийный фосфат для полива кустов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/timo_w2s/5980340315/ by Timo Newton-Syms from Helsinki, Finland and Chalfont St Giles, Bucks, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic