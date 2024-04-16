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Обязательно подкормите крыжовник перед цветением: вот что важно внести

Чем подкормить крыжовник

1:03
Садоводство » Советы

Перед цветением важно провести подкормку крыжовника. Рекомендуется делать это за 10 дней до начала цветения, чтобы стимулировать образование ягод. В это время кусты активно поглощают фосфор, калий и бор. Поэтому используйте монофосфат калия или монокалийный фосфат для полива кустов.

Чем подкормить крыжовник
Фото: https://www.flickr.com/photos/timo_w2s/5980340315/ by Timo Newton-Syms from Helsinki, Finland and Chalfont St Giles, Bucks, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

После корневой подкормки через 2-3 дня проведите внекорневую подкормку с использованием борной кислоты, разведённой в воде.

"Я разбавляю 1 столовую ложку монофосфата калия или монокалийного фосфата в 10 литрах воды и хорошо перемешиваю. Затем я поливаю крыжовник этим раствором, добавляя по 5 литров под каждый куст", — пишет садовод Виктория Радзевская в своём Дзен-канале.

Кроме того, можно внести комплексные удобрения, особенно если азотные удобрения не были добавлены ранее. "Борофоска" идеально подходит, так как содержит необходимые элементы для начала вегетационного периода.

Подкормите так крыжовник и ягода будет в 2 раза больше! Крыжовник выращивание уход и подкормка.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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