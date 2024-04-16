Обязательно подкормите крыжовник перед цветением: вот что важно внести

Перед цветением важно провести подкормку крыжовника. Рекомендуется делать это за 10 дней до начала цветения, чтобы стимулировать образование ягод. В это время кусты активно поглощают фосфор, калий и бор. Поэтому используйте монофосфат калия или монокалийный фосфат для полива кустов.
После корневой подкормки через 2-3 дня проведите внекорневую подкормку с использованием борной кислоты, разведённой в воде.
"Я разбавляю 1 столовую ложку монофосфата калия или монокалийного фосфата в 10 литрах воды и хорошо перемешиваю. Затем я поливаю крыжовник этим раствором, добавляя по 5 литров под каждый куст", — пишет садовод Виктория Радзевская в своём Дзен-канале.
Кроме того, можно внести комплексные удобрения, особенно если азотные удобрения не были добавлены ранее. "Борофоска" идеально подходит, так как содержит необходимые элементы для начала вегетационного периода.
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