Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами

Что посадить рядом с пионами

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сложно представить современный сад без пионов. Эти цветы так великолепны и неприхотливы, что сделали пион одним из самых популярных растений в мире. Но как подобрать для них компаньонов, учитывая их самодостаточность и выразительность?

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует несколько цветочных растений, которые прекрасно дополняют пионы, создавая красивые и гармоничные композиции.

Розы. Розы зацветают сразу после пионов, в конце июня или начале июля. Миниатюрные сорта роз можно посадить спереди, чтобы после завершения цветения пионов они стали фоном для роз. Или наоборот, высаживайте парковые розы на заднем плане, чтобы они продолжили цветение после пионов.

Лилии. Лилии, также как и пионы, любят солнце и зацветают позже. Они отлично гармонируют с пионами, не затмевая их красотой. Высаживайте их на заднем плане смешанными группами разных сортов, чтобы создать интересное сочетание оттенков и форм.

Люпины. Эти цветы идеально дополняют пионы своими высокими "свечами" и способностью нейтрализовать токсины в почве, отдыхая от пионов. Располагайте их на заднем плане, подбирая цвета, которые гармонируют с оттенками пионов.

Флоксы. Флоксы и пионы — это классическое сочетание. Флоксы цветут позже пионов, поэтому после завершения цветения пионов клумба сохранит свою декоративность. Но избегайте сажать молодые пионы рядом с флоксами, чтобы не давить их.

Ирисы. Садовые ирисы могут быть высокими или низкими, и их широкий выбор оттенков и сроков цветения позволяет создавать разнообразные комбинации с пионами. Располагайте их впереди или сзади пионов на метровом расстоянии.

Декоративный лук. Это ещё один прекрасный сосед для пионов, особенно если выбрать высокие сорта с фиолетовыми соцветиями на заднем плане или карликовые сорта для переднего.