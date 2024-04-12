Прогоните колорадского жука: подборка методов борьбы с вредителем

Народные методы борьбы с колорадским жуком

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Некоторые народные методы борьбы с колорадским жуком включают использование древесной золы, отваров из трав, табака, ореховых листьев, луковой шелухи, горчицы с уксусом, бархатцев и календулы, а также ловушек.

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Древесную золу можно использовать как посыпку в ямки при посадке картофеля или распылить над растениями, чтобы отпугнуть насекомых.

Отвары из трав можно использовать для обрызгивания картофеля, а также можно сеять табак между грядками.

Луковую шелуху можно бросить в ямку при посадке картофеля.

Горчицу с уксусом можно использовать как раствор для обрызгивания растений.

Также используют ловушки.

"Их готовят так: закапывают в землю бутылки с узким горлышком. В качестве приманки туда бросают кусочки картофеля. Вредитель забирается в ловушку, чтобы безнаказанно пообедать, а обратно вылезти не имеет возможности", — пишет Дзен-канал "Так Просто!"