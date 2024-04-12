Прогоните колорадского жука: подборка методов борьбы с вредителем

Некоторые народные методы борьбы с колорадским жуком включают использование древесной золы, отваров из трав, табака, ореховых листьев, луковой шелухи, горчицы с уксусом, бархатцев и календулы, а также ловушек.
Древесную золу можно использовать как посыпку в ямки при посадке картофеля или распылить над растениями, чтобы отпугнуть насекомых.
Отвары из трав можно использовать для обрызгивания картофеля, а также можно сеять табак между грядками.
Луковую шелуху можно бросить в ямку при посадке картофеля.
Горчицу с уксусом можно использовать как раствор для обрызгивания растений.
Также используют ловушки.
"Их готовят так: закапывают в землю бутылки с узким горлышком. В качестве приманки туда бросают кусочки картофеля. Вредитель забирается в ловушку, чтобы безнаказанно пообедать, а обратно вылезти не имеет возможности", — пишет Дзен-канал "Так Просто!"
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.