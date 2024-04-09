Рассада картофеля будет крепкой и кустистой: используйте этот простой метод подготовки картофельных клубней к посадке — совет специалиста

Президент группы компаний "Русский огород", член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Владислав Корочкин посоветовал читателям Pravda. Ru самый действенный способ заботы о картофельных клубнях в преддверии посадочного сезона.
"Старый надежный проверенный способ — это зеленение. Клубни достаются из темного места, выкладываются на освещенное место и выдерживаются там достаточное время, может быть, продолжительное — 2-3 недели. Тогда они зеленеют, это значит, что у них из крахмала формируется солонин: достаточно неприятная и горькая штука, предохраняющая картофель от всяких червяков типа проволочника при попадании в землю. Проростки, когда они начинают прорастать именно на свету, получаются компактные и кустистые. Это увеличивает урожайность картофеля. Больше особо ничего делать не нужно", — считает эксперт.
Внешняя пригодность картофельных клубней к посадке определяется на глаз. Но урожайность зависит и от других факторов, — напоминает специалист.
"Другой вопрос, какая это репродукция. От этого зависит суммарная урожайность. Если это уже какая-то массовая репродукция — 5-10-15-я, непрерывно отбирались клубни со своего огорода, то в какой-то момент урожайность будет крайне низкая — всего несколько клубней под растением. Потому что постепенно в клубнях накапливаются бактерии, даже не столько бактерии, сколько вирусы, которые существуют внутри клетки. Их даже на разрезе не будет видно. При этом они существенно ослабляют растение и снижают урожай", — предупредил Владислав Корочкин.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.