Рассада картофеля будет крепкой и кустистой: используйте этот простой метод подготовки картофельных клубней к посадке — совет специалиста

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Владислав Корочкин: готовьте картофельные клубни к посадке методом зеленения

1:39
Садоводство » Овощи

Президент группы компаний "Русский огород", член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Владислав Корочкин посоветовал читателям Pravda. Ru самый действенный способ заботы о картофельных клубнях в преддверии посадочного сезона.

Владислав Корочкин: готовьте картофельные клубни к посадке методом зеленения
Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

 

"Старый надежный проверенный способ — это зеленение. Клубни достаются из темного места, выкладываются на освещенное место и выдерживаются там достаточное время, может быть, продолжительное — 2-3 недели. Тогда они зеленеют, это значит, что у них из крахмала формируется солонин: достаточно неприятная и горькая штука, предохраняющая картофель от всяких червяков типа проволочника при попадании в землю. Проростки, когда они начинают прорастать именно на свету, получаются компактные и кустистые. Это увеличивает урожайность картофеля. Больше особо ничего делать не нужно", — считает эксперт.

Внешняя пригодность картофельных клубней к посадке определяется на глаз. Но урожайность зависит и от других факторов, — напоминает специалист.

"Другой вопрос, какая это репродукция. От этого зависит суммарная урожайность. Если это уже какая-то массовая репродукция — 5-10-15-я, непрерывно отбирались клубни со своего огорода, то в какой-то момент урожайность будет крайне низкая — всего несколько клубней под растением. Потому что постепенно в клубнях накапливаются бактерии, даже не столько бактерии, сколько вирусы, которые существуют внутри клетки. Их даже на разрезе не будет видно. При этом они существенно ослабляют растение и снижают урожай", — предупредил Владислав Корочкин.

Урожай картошки будет отличным - проверено на практике!!!
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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