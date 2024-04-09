Рассада картофеля будет крепкой и кустистой: используйте этот простой метод подготовки картофельных клубней к посадке — совет специалиста

Владислав Корочкин: готовьте картофельные клубни к посадке методом зеленения

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Президент группы компаний "Русский огород", член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Владислав Корочкин посоветовал читателям Pravda. Ru самый действенный способ заботы о картофельных клубнях в преддверии посадочного сезона.

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"Старый надежный проверенный способ — это зеленение. Клубни достаются из темного места, выкладываются на освещенное место и выдерживаются там достаточное время, может быть, продолжительное — 2-3 недели. Тогда они зеленеют, это значит, что у них из крахмала формируется солонин: достаточно неприятная и горькая штука, предохраняющая картофель от всяких червяков типа проволочника при попадании в землю. Проростки, когда они начинают прорастать именно на свету, получаются компактные и кустистые. Это увеличивает урожайность картофеля. Больше особо ничего делать не нужно", — считает эксперт.

Внешняя пригодность картофельных клубней к посадке определяется на глаз. Но урожайность зависит и от других факторов, — напоминает специалист.

"Другой вопрос, какая это репродукция. От этого зависит суммарная урожайность. Если это уже какая-то массовая репродукция — 5-10-15-я, непрерывно отбирались клубни со своего огорода, то в какой-то момент урожайность будет крайне низкая — всего несколько клубней под растением. Потому что постепенно в клубнях накапливаются бактерии, даже не столько бактерии, сколько вирусы, которые существуют внутри клетки. Их даже на разрезе не будет видно. При этом они существенно ослабляют растение и снижают урожай", — предупредил Владислав Корочкин.