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Этот сорт тыквы даёт невероятно вкусные плоды: идеален для десертов и угощений

Тыква "Марина из Киоджа"

1:02
Садоводство » Овощи

Этот сорт тыквы представляет собой невероятно ароматное и вкусное угощение. Мякоть овоща обладает внушительной толщиной, хотя семенная камера достаточно большая. Цвет мякоти скорее тёмно-жёлтый, и по краям её обрамление зеленоватое, что придаёт особый шарм. Речь о сорте "Марина из Киоджа".

Тыква "Марина из Киоджа"
Фото: https://www.flickr.com/photos/53376639@N04/19607636615/ by ANNE LOTTE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Интересно, что этот сорт тыквы чаще всего запекается вместе с кожурой, избавляя вас от необходимости тщательно очищать тыкву перед приготовлением. Достаточно просто нарезать тыкву крупными ломтиками, смазать их маслом, посыпать приправами и отправить в духовку.

"Марина" обладает невероятно сладким вкусом, который может показаться излишне сладким для некоторых, но это идеальный выбор для любителей сладких десертов. Мякоть тыквы очень нежная, сочная и насыщенная крахмалом, придавая блюдам с ней неповторимый аромат и вкус, напоминающий сладкую картошку. Таким образом, этот сорт тыквы идеально подходит для приготовления десертов и угощений.

Тыква Марина из Киоджа.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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