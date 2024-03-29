Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые СКФУ создали фильтр для предотвращения засорения нефтяных скважин
Кардиолог Хачирова рассказала, какую группу продуктов нужно включать в рацион в период менопаузы
Илон Маск получил от Китая особые услуги, которые могут оставить его незащищенным
Чтобы построить аналог «Крокус Сити Холл» нужно более $150 млн
Делаем элегантный образ: урок плетения косы рыбий хвост
Экс-тренер футбольного клуба "Спартак" может возглавить "Баварию"
Россиянин впал в кому из-за недостатка кислорода в самолете
Hyundai объявил об инвестициях на 51 миллиард долларов в Южной Корее
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге
Делимся преимуществами посадки смородины под углом. Их много!

Для чего садоводы сажают смородину под углом

2:49
Садоводство » Деревья и кустарники

Садоводство — это увлекательное занятие, которое приносит радость и пользу. Многие любители знают, что правильное размещение растений в саду может значительно повлиять на их рост и урожайность. Одним из таких способов является сажать смородину под углом. Рассмотрим преимущества такого подхода и поделимся советами по правильной технике посадки.

Для чего садоводы сажают смородину под углом
Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo is licensed under https://commons.wikimedia.org

Улучшенное освещение

Смородина — растение, которое требует обильного солнечного света для нормального развития и формирования плодов. При посадке смородины под углом, листья и ветви растения получают максимальное освещение, так как не закрывают друг друга. Это способствует лучшему фотосинтезу и, как следствие, увеличению урожайности.

Улучшенная вентиляция и дренаж

Размещение смородины под углом позволяет снизить риск заболеваний и гниения корней за счет улучшенной вентиляции. Воздух свободно циркулирует вокруг растения и препятствует развитию патогенных организмов. Кроме того, склоненный угол смородины позволяет избежать скопления влаги вокруг корней, что способствует лучшему дренажу и предотвращает гниение.

Удобство ухода за растением

Сажать смородину под углом делает уход за растением более удобным. Ветви и плоды находятся на достаточном расстоянии от земли, что облегчает сбор урожая и предотвращает контакт с грязью и вредителями. Кроме того, обрезка и обработка растений также проще и более эффективны при садке смородины под углом.

Советы по правильной технике посадки:

  • Выбор места: Выберите хорошо освещенное и вентилируемое место для посадки смородины. Избегайте затененных участков и мест, где вода может задерживаться.
  • Глубина посадки: При сажке смородины под углом, глубина посадки должна быть такая же, как и при обычной садке — около 10-15 см. Не забывайте о правильном расстоянии между растениями, чтобы обеспечить им достаточно места для роста и развития.
  • Угол наклона: Рекомендуется наклонять смородину под углом около 45 градусов. Это обеспечит оптимальное освещение и вентиляцию, а также облегчит уход за растением.
  • Поддержка растения: Чтобы предотвратить прогибание и развал смородины, установите опоры или поддержки для ветвей и стволов растения. Это поможет поддерживать правильную форму растения и улучшит его общую устойчивость.

Сажать смородину под углом — это простой и эффективный способ повысить ее урожайность и улучшить условия роста. Более яркое освещение, лучшая вентиляция и удобство ухода за растением делают этот метод привлекательным для садоводов. Следуйте нашим советам по правильной технике посадки и наслаждайтесь обильным урожаем свежих и вкусных смородин.

Посадите смородину правильно. Как посадить смородину
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Последние материалы
Current Biology: гениальность Людвига ван Бетховена не обусловлена его генетикой
Ветеринар Земская рассказала, как лишний вес влияет на питомцев
Сколько нужно варить макароны?
Тимур Хайдаров потребовал компенсацию от Рашель за оскорбления и травлю
Врачам в Кирове начнут выплачивать премии за обнаружение рака у пациентов
Льготная ипотека в мегаполисах может быть отменена, а в малых городах - стать беспроцентной
Эндокринолог Бузинова: бобовые помогут добиться плоского живота
Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Российский боец Шара Буллет будет драться с украинцем Потерей на UFC Fight Night
Украсит любой интерьер: рассказываем о амариллисе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников