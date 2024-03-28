Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится

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Подкормка герани йодом

1:13
Садоводство » Комнатные цветы

Герань на подоконниках часто страдает зимой, что приводит к остановке цветения и желтизне или опаданию листьев. Однако есть простое средство, которое поможет вернуть растение к жизни всего за пару недель!

Подкормка герани йодом
Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23699271133/ by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зимой герани нужно особенно внимательный уход. Ошибки в поливе могут привести к увяданию и желтизне листьев. Растение следует поливать лишь тогда, когда верхний слой земли полностью высохнет, примерно один раз в неделю.

Недостаток света также может вызвать деформацию листьев. Если на подоконнике мало света, герани следует переместить в место с большим количеством рассеянного света или использовать фитолампы.

Подкормка герани аптечным йодом — это простой и эффективный способ вернуть растение к жизни. Для подкормки растворите 1 каплю йода в 1 литре воды и опрыскайте герани каждую неделю в течение зимы и весны. Это питает растение микроэлементами, защищает от болезней и стимулирует цветение, пишет Дзен-канал "На дачу у дяди Егора".

Следуя этим советам, вы сможете увидеть, как ваши герани преобразятся всего за несколько недель.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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