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Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Полынь может быть очень полезна в саду

2:43
Садоводство » Вредители и болезни

Полынь её приятным, немного горьковатым запахом может произрастать в любых условиях, даже на засушливой почве. Это растение состоит из прямых, ветвистых стеблей сероватого оттенка, достигающих высоты до 1 метра. Обычно цветет с июля по август, а в сентябре созревают семена.

Полынь может быть очень полезна в саду
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Она может быть полезным помощником на огороде. Главное — знать, как правильно её использовать.

Стебли полыни часто используют для:

  • приготовления настоек или отваров для профилактики овощей и фруктов;
  • создания естественной границы для отпугивания паразитов (достаточно посадить вдоль периметра);
  • отпугивания насекомых (просто соедините сухие стебли в пучок).

Если вы решите вырастить полынь на своем участке, учтите следующее:

  • Сажайте в полутень или на открытой солнечной местности.
  • Расстояние между растениями должно быть примерно 40 см.
  • В конце сезона выполните обрезку.

Иногда на огороде вы обнаружите, что листья ваших культур затянуты плёнкой или повреждены, а плоды имеют дефекты. В таких случаях полынь может стать вашим надёжным помощником.

Чтобы сделать отвар, эффективно борющийся с многими насекомыми-вредителями, такими как тля, колорадский жук, слизни, луковая и морковная мухи, земляные блохи, клещи, гусеницы и другие, вам понадобятся всего 100 грамм порезанной полыни и 1 литр воды. Смешайте их и прокипятите несколько минут на медленном огне, затем оставьте настояться на 4 часа, процедите и опрыскайте растения.

Кроме полыни, можете использовать также тысячелистник: на 1 веточку полыни возьмите 1 горсть сухого тысячелистника, залейте кипятком и прокипятите 10 минут. Оставьте настояться 3 часа. Этот отвар также эффективен против тли.

А данный настой поможет избавиться от фитофторы, мучнистой росы, парши и других грибковых заболеваний. Для приготовления на 10 литров раствора полыни добавьте 1 столовую ложку жидкого мыла, хлористого и марганцовокислого калия.

В осеннее время полынь может быть незаменимой. Разложите её вокруг стволов яблонь и груш для защиты от мышей. Вы также можете повесить сухие пучки на ветки деревьев — с одной стороны это защитит кору от зайцев зимой, а с другой — предотвратит опаление листьев от весеннего солнца.

В часто посещаемые мышами места, такие как дом, сарай или погреб, также стоит положить ветки полыни — это поможет избежать появления нежелательных гостей зимой, благодаря стойкому запаху, который их отпугивает.

Полынь. Полынь горькая. Свойства полыни, применение.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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