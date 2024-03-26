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Вырастить урожай томатов можно в квартире на подоконнике: секреты и особенности

Правила выращивания томатов в домашних условиях

2:04
Садоводство » Овощи

Конечно, свежие помидоры можно приобрести в магазине, однако вкус домашних томатов, выращенных своими руками, несравненно лучше. И даже если у вас нет собственного участка, выращивать урожай помидоров всегда можно на подоконнике или балконе своей квартиры.

Правила выращивания томатов в домашних условиях
Фото: Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для выращивания в квартирных условиях предпочтительно выбирать низкорослые сорта помидоров. Высокорослые сорта займут слишком много места и будут неудобны в домашних условиях. Оптимальным вариантом будут являться сорта, специально адаптированные для выращивания в квартире.

Для посадки комнатных сортов помидоров отлично подойдут горшки объемом 5 литров. Однако самое важное — обеспечить растениям достаточное количество света. Размещать горшки с томатами следует на окнах, выходящих на южную или восточную сторону.

В домашних условиях можно выращивать помидоры круглый год, поэтому время посадки не имеет принципиального значения.

Для посева семена рекомендуется предварительно замочить в теплой воде на сутки. Вы можете сразу высадить семена в горшок, где будет расти растение, чтобы избежать пересадки. Также возможен вариант выращивания через рассаду. Для этого посадите семена в маленькие стаканчики, а через 6-7 недель пересадите растения в постоянный горшок.

Подкормка играет важную роль в развитии помидоров. Не рекомендуется применять сухие минеральные удобрения, так как сложно контролировать их дозировку. Более предпочтительны жидкие комплексные удобрения, которые легко дозировать и применять в соответствии с инструкцией.

Помните, что регулярный полив играет важную роль. Поливайте помидоры каждые 2-3 дня, следите за уровнем влажности почвы. Лучше использовать для полива отстоянную и немного прогретую воду.

Не забывайте о защите растений от болезней. Если используете садовую почву, предварительно обработайте её, чтобы избежать заражения. Прокалите или обработайте грунт горячим паром перед посадкой семян помидоров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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