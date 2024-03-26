Этот природный подарок многие не замечают, а зря: он бесценен для сада — пригодится на каждом участке

Шишки могут быть очень полезны в вашем саду

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Шишки являются экологически чистым материалом и могут принести пользу вашему саду. Рассказываем о нескольких вариантах.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Мульчирование. Шишки можно использовать в качестве мульчи для поддержания влаги и улучшения качества почвы. Однако следует помнить, что эти дары природы могут повысить кислотность почвы, поэтому не все растения хорошо реагируют на такое покрытие. Мульчирование подходит для хвойных культур, гортензий, растений семейства вересковых, а также для грядок с овощами.

Как гигрометр. Сосновые шишки реагируют на изменения влажности, сжимаясь при высокой влажности и раскрываясь при низкой. Их можно использовать как простой гигрометр.

Против слизней и улиток. Расставленные вокруг грядок, шишки помогут отпугнуть слизней и улиток благодаря их острой текстуре. Вредители не смогут пробраться к вашим овощам благодаря этому барьеру.

Удобрение. Хотя шишки могут повысить кислотность почвы, зола, получаемая при их сжигании, наоборот, способствует её раскислению. Это удобрение идеально подходит для суглинистых и тяжёлых почв.

Другие варианты. Шишки могут быть использованы в качестве дренажа для горшков, для разведения огня во время барбекю и для создания поделок. Они также находят применение в народной медицине и могут быть использованы для приготовления ароматного варенья из молодых шишек.

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