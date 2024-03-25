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С куста по 8 кг томатов: этот ранний сорт помидоров растёт и в уральском климате — устойчив к фитофторе, идеален для консервирования

Сорт томатов "Гномыч" подойдёт для консервирования, приготовления соусов и салатов

1:07
Садоводство » Овощи

Этот замечательный сорт помидоров для открытого грунта не только обеспечивает великолепный урожай в любые летние месяцы, но и проявляет устойчивость к фитофторе, что редко встречается у других сортов. Речь о "Гномыче".

Сорт томатов "Гномыч" подойдёт для консервирования, приготовления соусов и салатов
Фото: creativecommons.org by Dwight Sipler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Он оказался особенно удачным в условиях уральского климата, который славится своими сложностями для выращивания томатов на открытом воздухе. Благодаря его короткому сроку созревания удаётся избежать урона от осенних заморозков и болезней, что часто уничтожает урожай за несколько дней, пишет Дзен-канал "Зелёные истории".  

Хотя сорт "Гномыч" не отличается крупными плодами, их многочисленность и превосходный вкус делают их идеальным выбором для консервирования, приготовления соусов и салатов. Первые красные помидоры созревают уже в конце июня, а плодоношение продолжается до начала сентября. Весь сезон с одного куста можно собрать более 8 кг помидоров, что является отличным результатом для уральских условий.

Ранее мы рассказали о растении, которое цветёт до первого снега.

ОБЗОР ЛУЧШИХ СОРТОВ ТОМАТОВ ДЛЯ УРАЛА И СИБИРИ.Проверено временем и мои результаты.Средний Урал.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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